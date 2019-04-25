Цветочный салон «Букетио»

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г.Казань, ул. Фучика д.50

8 (843) 259-99-44
до 7% бонусов
за покупку
Получайте бонусы. Получите бонусы за каждый заказ букета или композиции. До 7% от суммы заказа возвращается в виде бонусов на Ваш личный счет в кабинете клиента.

Новинки

Летний ассорти
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Летний ассорти
1900 руб.
Летние грёзы
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Летние грёзы
1800 руб.
Мятный леденец
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Мятный леденец
2500 руб.
Солнечный всплеск
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Солнечный всплеск
1100 руб.
Чарующая незнакомка
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Чарующая незнакомка
2600 руб.
Нежный шелест
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Нежный шелест
3700 руб.
Чистая лазурь
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Чистая лазурь
1100 руб.
Скромная улыбка
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Скромная улыбка
1900 руб.

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Лиловая любовь
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51 роза по акции
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101 роза по акции
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Благородный вкус
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Благородный вкус
3300 руб.
Нежный шелест
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Нежный шелест
1650 руб.

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